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Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Vali Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün çelenk koymasıyla başladı.Protokol üyelerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, Menteşe muhtarları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Vali Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün çelenk koymasıyla başladı.
Protokol üyelerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, Menteşe muhtarları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi.

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Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
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