Muğla’da 62 bin fidan toprakla buluşacak

Bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithafen ‘Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’ sloganıyla gerçekleştirilecek olan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ülke genelinde 2023 ayrı noktada 5 milyon 2023 adet fidan toprakla buluşturulacak.

Muğla ilinde 79 ayrı noktada 62 bin 236 adet ve Aydın ilinde 26 ayrı noktada 10 bin 570 adet fidan olmak üzere Muğla orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 105 ayrı noktada 72 bin 806 adet fidan toprakla buluşacak.

Muğla ve Aydın il merkezlerinde ‘Cumhuriyet Ormanı’ oluşturuluyor. İl merkezleri ve ilçelerde protokol, öğrenciler ve vatandaşların katılacağı fidan dikim törenleri gerçekleştirilecek. Ülke geneliyle eş zamanlı yapılacak fidan dikim törenlerinde program 10.30 da başlayıp saat 11.11 de fidan dikimiyle sona erecek.

