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Muğla'da 88 yıllık mayıs ayı hava sıcaklık rekoru kırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Muğla'da 88 yıllık mayıs ayı hava sıcaklık rekoru kırıldı

Muğla'da ölçülen 39 derece hava sıcaklığı, son 88 yılın mayıs ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 9 ila 15 derece üzerinde seyrettiği ve uzun yıllar mayısta kaydedilen sıcak hava değerlerinin yer yer aşıldığı belirtildi.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmaması uyarısında bulunuldu.

Muğla için normal mevsim sıcaklığının 24,7 derece olduğuna işaret edilen açıklamada, "Daha önce mayıs ayında Muğla'da ölçülen en yüksek sıcaklık 30 Mayıs 1932'de 36 derece olarak kayıtlara geçmişti." ifadesine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı kentte, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına 6 saatlik ara verilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, geçen haftaya göre daha az dışarı çıktı. Yaşlılar, aşırı sıcak nedeniyle gölgelik alanları ve parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

- "En son çocukluğumda böyle bir sıcaklık görmüştüm"

Verilen izinle sokağa çıkanlardan 78 yaşındaki Fatma Özsucu, AA muhabirine, uzun zamandır baharda böyle bir sıcaklık yaşamadıklarını söyledi.

Sıcakların erken başladığını ifade eden Özsucu, "Dışarıya çıkmak güzel ama hava çok sıcak. Hasta olduğum için sıcaktan dolayı zor yürüdüm. Dışarısı gibi var mı? Evde oturmaktan dizlerim şişti. En son çocukluğumda böyle bir sıcaklık görmüştüm. Bu sıcaklığın temmuzun ortalarında olması lazım." diye konuştu.

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