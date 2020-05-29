YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

MUĞLA HABERLERİ  | 29.05.2020 13:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, Mayıs ayında hava şartları narenciye bahçelerine zarar verdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Av.

Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, Mayıs ayında hava şartları narenciye bahçelerine zarar verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, narenciye üreticilerini ziyaret etti.
Milletvekili Burak Erbay, girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle çiftçinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.
Milletvekili Erbay, salgın sürecinde yaşanan ciddi problemlerin yanı sıra Mayıs ayı içinde Mersin, Antalya, Adana ve Muğla’yı etkileyen Afrika sıcaklarının narenciye ağaçlarına büyük zarar verdiğini hatırlattı.
Çiçekten meyveye dönme aşamasındaki ağaçların zarar gördüğünü ifade eden Erbay, “narenciye üreticisi çok büyük sıkıntı içinde. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz narenciye üretiminin yoğun olduğu bir bölge ve burada bu sıkıntı hissediliyor. Zarar gören ağaçları da gidip bahçede inceledik. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Zaten zor durumda olan çiftçinin desteğe ihtiyacı var. Kredi borçlarının ötelenmesi gerekiyor.” dedi.
“Üreticinin her zaman yanındayız”
İlçe Başkanı Evren Tezcan ise üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtti.
Hava şartlarından dolayı limon ve portakal ağaçlarının zarar gördüğünü anlatan Tezcan, yaşanan durumun korona virüs sürecinde ekonomik güçlük içinde olan çiftçiye ağır darbe vurduğunu üzüntüyle gözlemlediklerini dile getirdi.
Tezcan, en kısa sürede çiftçinin kredi borçlarının ötelenmesi, faiz borçlarının silinmesi ve bu durumun doğal afet kapsamına alınarak, çiftçiye destek olunmasını beklediklerini vurguladı.
“Afet bölgesi ilan edilsin”
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’in afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin desteklenmesini talep eden Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, üreticiye sahip çıkacaklarını söyledi.
Tuncay, Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklar ve ardından gelen fırtına dolayısıyla nar, limon ve portakal ağaçlarındaki çiçeklerde yüzde 90’a varan dökülmeler meydana geldiğini belirtti.
Çiftçilerin mağdur olduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Tuncay, “bazı çiftçilerimizin bahçelerinde meyve sayılı kaldı. Bölgemizin acilen afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Mağdur çiftçilerimizin borçlarını ödeyebilmeleri için destek talep ediyoruz. Bölgemizdeki belediye başkanlarından, siyasi parti temsilcilerinden ve yetkili kişilerden mutlaka destek istiyoruz. Kendilerini ile de bire bir görüşmeler yapacağız.” diye konuştu.
Ekonomik zorluklarla mücadele eden üreticinin hava şartları nedeniyle de mağduriyet yaşadığını belirten Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise, tarımın önemini vurgulayarak, çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Muğla Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:42
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Gökçe Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.