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Muğla'da amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

30.05.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanığın cinayetleri işlediğini öne sürdüğü 15 yaşındaki kardeşi de tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık R.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşi A.F.B'nin öldürdüğünü öne sürdü.

Kardeşinin cinayetleri uzun zamandır kurguladığını ileri süren R.B, kardeşini engellemeye çalıştığını, ailesi için kendini feda ettiğini iddia etti.

Mahkeme başkanının, "Bugüne kadar olayı çok ayrıntılı anlatmışsın. Pişman olmadığını söylemişsin. Şimdi ne değişti?" soruna, sanık cevap vermedi.

Abisinin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen AF.B. ise sanığın amcası ve kuzenlerini öldüreceğini herkese söylediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, A.F.B'nin tutuklanmasına, R.B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çatak Mahallesi'ndeki evlerinde Adnan B. (55) ile oğulları Yasin (29) ve Tahsin B. (27), 28 Kasım 2021'de av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunmuştu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.B, tutuklanmıştı.

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