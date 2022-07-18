YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bayramda teknelerden 312 bin kilogram atık, 318 bin litre pis su toplandı

Muğla'da bayramda teknelerden 312 bin kilogram atık, 318 bin litre pis su toplandı

18.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bayramda teknelerden 312 bin kilogram atık, 318 bin litre pis su toplandı

Muğla'da bayramda teknelerden 312 bin kilogram atık, 318 bin litre pis su toplandı

Muğla'da Kurban Bayramı tatilinde, teknelerden 312 bin 725 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre pis su ile 105 litre sintine alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topladığı bildirildi.

Muğla'nın bayramda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleriyle bayram tatili süresince denizlerden atık toplaya devam etti. Ekipler 9 günlük tatilde günde 34 bin 725 kilogram katı atık toplarken, 9 gün boyunca teknelerden toplam 312 bin 525 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre pis su ve 105 litre sintine alındı."

Muğla'da bayramda teknelerden 312 bin kilogram atık, 318 bin litre pis su toplandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldüMuğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybettiYönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti
Manisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmediManisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi
Anahtar Kelimeler:
Muğla göcek gökova körfezi

Muğla Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:33
Yatsı
22:06
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.