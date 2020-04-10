YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bıçaklı kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Muğla'da bıçaklı kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Muğla'da bıçaklı kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga olduğu ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendilerini pastayla bekleyen esnafın sürpriziyle karşılaştı.

Ölüdeniz Mahallesi Oluklu mevkisinde restoran işleten Efnan Mercan, 155'i arayarak, bıçaklı kavga olduğu yönünde asılsız bir ihbarda bulundu.

Restoranın olduğu yere gelen ekiplerini pastayla karşılayan Mercan ve restoran çalışanları, polislerin haftasını kutladı.

Üzerinde "Polis Haftanız Kutlu Olsun" yazan pasta, kadın polis memuru tarafından kesilerek ikram edildi.

Efnan Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, canlarını ve mallarını emanet ettikleri polislerin çok yoğun ve cansiparane bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Etkinliği polislere moral olması amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Mercan, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü ve tüm polislerin haftasını kutladıklarını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
Anahtar Kelimeler:
Fethiye Kavga Muğla pasta Polis Haftası Sürpriz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayserispor’da sevindirici haber

Kayserispor’da sevindirici haber

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Muğla Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:32
Öğle
13:13
İkindi
16:51
Akşam
19:44
Yatsı
21:02

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Can Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.