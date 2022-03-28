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Muğla'da can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.03.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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