Muğla’da çiftçiler üretim için çalışıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Muğla’da sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 18-19 Nisan tarihleri arasında çiftçiler ve hayvancılar üretimin durmaması için tarlalarda çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Muğla’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler ise üretmeye devam ediyor. Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne bağlı Düğerek Mahallesi’nde çiftçiler, tarladaki ürünlerinin zarar görmemesi ve hayvanlarını doyurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal üretim yapan ve geçimini çiftçilikle sağladığını belirten 72 yaşındaki Necmettin Çelebi ve 72 yaşındaki eşi Sevim Çelebi, hayvanlarını doyurmak için tarlalarındaki otları biçmeye devam ediyor.

Muğla yöresinde bu yıl mahsulün çok iyi olduğunu söyleyen Çiftçi Çelebi; "1948 doğumluyum. Düğerek Mahallesi’nde doğdum büyüdüm. Bizim kökümüz çiftçilik ve hayvancılık. Burada mallarımız için arpa, buğday, yonca ekiyoruz. Bu sene mahsullerimiz güzel. Yaşım 73, biz bu zamana kadar böyle bir hastalık görmedik. Biz büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla savaş döneminde bir hastalık gelmiş ve genç yaşta akrabalarımız ölmüş. Bundan hep beraber birlik olup devletimizin sözlerine uyup, söylenenleri yerine getirmemiz lazım. İnşallah bu bela milletimizin başından gider" dedi.

Çelebi, "Biz çiftçi olarak üretiyoruz. Yetiştiriyoruz, çabalıyoruz. Onlardan evde kalmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Düğerek Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol ise, "Çiftçilerimiz tarıma devam ediyor. Tarlasına, arazilerine gidemeyenleri kendi araçlarımızla götürüp getiriyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu için ekmek alamayanların ekmeklerini biz götürüyoruz. İnşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

