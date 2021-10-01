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Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

01.10.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

Karaçulha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A'nın (23), cinsel istismara uğradığı ve bir kişi tarafından para karşılığı fuhşa zorlandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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cinsel istismar Muğla Fethiye

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