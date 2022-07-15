Muğla'da çöp yığınları biriktirilen ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çöp yığınları biriktirilen bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Elcik Mahallesi Taşdibi Sokak'ta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ve orman ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, evde biriktirilen çöp yığınlarından çıktığı belirlendi.



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