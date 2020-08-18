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Muğla'da deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Muğla'da deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı.

Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlendi. İhbar üzerine Bodrum ve Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri bahse konu alanlarda incelemelerde bulunarak araştırma yaptı.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bodrum Belediyesi ile 'denizden bakış' programı başlattıklarını ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlçede deniz dibine duvarlar yapılmaya başladığını gördüklerini anlatan Yılmaz, "Bazı yerlerde mevcut duvarların yükseltilerek yeni alanlar kazanıldığını gördük. Bu böyle gidiyor. Denize yapılan bu işlemlerin acısını çok sonra çekeceğiz. Deniz dibi ölmeye başladıkça, kokular burnumuza gelmeye başladıkça çok pişman olacağız ama iş işten geçmiş olacak. Biran evvel yetkililerin bu konuya el atması lazım. " ifadesini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerince Pina Yarımadası'nda inceleme yapıldığı ve konunun araştırıldığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi.

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