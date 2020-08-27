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Muğla’da denize giren 21 yaşındaki Alman turist kadın boğuldu

MUĞLA HABERLERİ  | 27.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Alman kadın boğuldu.

Muğla’nın Datça ilçesinde serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Alman kadın boğuldu. Çevredekiler tarafından baygın vaziyette denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan Sabrina Köpp hekimlerin tüm uğraşına rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Türkiye’de bulunan 21 yaşındaki Sabrina Köpp, 2 arkadaşıyla birlikte Bodrum’dan kiraladıkları tekne ile Datça’ya geldi. Öğlen saatlerinde Datça Yazı Mahallesi Kindos Örenyeri ve Kindos Antik Kenti açıklarında yüzmek için denize giren 3 arkadaştan Sabrina Köpp suda batıp çıkmaya başladı. Genç kadının boğulduğunu gören çevredekiler hemen yardımına koşup Sabrina’yı tekneye aldı. Bölgeye çağrılan ambulans ile Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın burada hekimlerin tüm uğraşına rağmen yaşam savaşını kaybetti.

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