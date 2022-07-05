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Muğla'da denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu

05.07.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu

Muğla’nın Datça ilçesinde denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu.

İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda denize giren Ömer Yıldırım'ın çırpındığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgedekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Yıldırım, sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Muğla Datça boğulma

Muğla Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

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