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Muğla'da depremden etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

01.03.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), depremden etkilenen illerden tahliye edilerek Menteşe ilçesinde misafir edilen çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla'da depremden etkilenen çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

MSKÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 63 kişilik gönüllü ekip, Turgut Reis öğrenci yurdunda misafir edilen çocuklarla bir araya geldi.

Depremzede çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlamak, normalleşme sürecine katkıda bulunup onları stresten uzak tutmak için eğitsel faaliyetler gerçekleştiren gönüllü ekip, drama, müzik, fen, eğitsel oyunlar, yoga ve palyaço gibi her yaştan çocuğa hitap eden programla çocukların gönlünü kazandı.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, gazetecilere, depremden etkilenen çocuklara hem eğitsel hem de motivasyon amacıyla etkinlikler yaparak yaralara merhem olmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yıldız, etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

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