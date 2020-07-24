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Muğla’da Eğitim Bir-Sen 5’inci kez yetkili sendika

MUĞLA HABERLERİ  | 24.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

2020 yılı Muğla’da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda yetkili sendikanın belirlendiği toplantı sonrası Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Şubesi son dört yılda olduğu gibi 2020 yılında da yetkili sendika oldu.Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların şube başkanlarının katılımı ile sendikaların 2020 yılı üye sayıları mutabakat metni imza altına alındı.

Muğla’da Eğitim Bir-Sen 5’inci kez yetkili sendika

2020 yılı Muğla’da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda yetkili sendikanın belirlendiği toplantı sonrası Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen Şubesi son dört yılda olduğu gibi 2020 yılında da yetkili sendika oldu.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların şube başkanlarının katılımı ile sendikaların 2020 yılı üye sayıları mutabakat metni imza altına alındı. İmzalanan mutabakat sonucunda Muğla’da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların içerisinde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yetkili olan sendika Eğitim Bir-Sen, 5’inci kez üst üste yetkili sendika oldu.
Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Muğla’da eğitimcilerin tercihi bir kez daha Eğitim Bir-Sen oldu. Yerelden evrensele soylu mücadelede kutlu yürüyüşe emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkür ediyor, eğitim çalışanlarının gür sesi, sendikacılığın en güçlü adresi olmaya devam edeceğiz” dedi.
Uçak, Eğitim Bir-Sen ailesinin üye olmak noktasındaki kararlılık gösterenlere, sendikayı okullarda, kurumlarda, eğitim çalışanlarına anlatan, kutlu yürüyüşe davet eden işyeri temsilcilerine, ilçe başkanları ve yönetimlerine, il yönetimine, kadınlar komisyonuna ve 3 bin 846 üyeye teşekkür etti.
Şube Başkanı Önder Uçak, “İmzalanan mutabakat metinlerine göre üye sayımız, 3 bin 582’si Millî Eğitim Bakanlığı, 264’ü üniversite olmak üzere toplamda 3 bin 846 oldu. Eğitim çalışanlarının haklarını savunan, hukukunu koruyan, eğitim politikalarının belirlenmesinde hazırladığı raporlarla aktif rol oynayan, üyelerinin ve herkesin fikir ve inanç hürriyeti için çabalayan, her türlü zulme ve haksızlığa karşı mücadele eden, ilkeli duruş kararlı yürüyüşle eğitim çalışanlarından gördüğümüz teveccüh, aldığımız destek hem büyüklüğümüzün hem de sorumluluğumuzun büyüklüğünün göstergesidir. Eğitim Bir-Sen ailesinin örgütlü gücüyle büyük başarılara imza attık. Türkiye’de sendikacılığın kirli fotoğraflarla tanımlanma geleneğine son verdik, sendikacılıkta çığır açtık ve nitelikli dokunuşlarla insanı ve emeğini merkeze aldık” diye konuştu.

Muğla’da Eğitim Bir-Sen 5’inci kez yetkili sendika

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