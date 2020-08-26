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Muğla'da eşi tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Muğla'da eşi tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşinin, tarlada domuz beklerken yanlışlıkla av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Ali Y, Çamlıbel Mahallesi'nde domuzların ekili ürünlerine zarar vermemesi için tarlasında nöbet tutmaya başladı.

İddiaya göre, tarladan gelen sesler üzerine av tüfeğiyle ateş eden Ali Y. yanlışlıkla eşi Zeliha Y'yi vurdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralandığı belirlenen kadın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ali Y. ise jandarma ekibince gözaltına alındı.

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