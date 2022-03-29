Muğla'da eşini öldüren sanığa ikinci kez tahrik indirimi uygulandı

Muğla'da, 2013'te ayrı yaşadığı karısını ve aynı araçtaki genci pompalı tüfekle öldürmek, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüsten suçlanan Lütfü Sefa Berberoğlu, Yargıtay'ın ikinci bozma kararının ardından yeniden yargılandı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öldürülen Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Lütfi Sefa Berberoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Müşteki avukatı Kemal Ertuğrul, ilk kararın hukuka uygun olduğunu savunarak, önceki kararda direnilmesini talep etti.

Yargıtay'ın her kararının doğruluk içermeyebildiğini öne süren Ertuğrul, bozma kararını trajikomik olarak nitelendirdi.

Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan da 26 yaşına kadar kızını tek başına büyüttüğü belirterek, mahkeme heyetinden empati kurmalarını istedi.

Kızının ölümünün ardından torunuyla baş başa kaldıklarını, bitkin ve yorgun olduğunu dile getiren Kan, ilk karara uyulmasını talep etti.

Sanık avukatı Gültekin Akça ise yargılama aşamasında sözlü ve yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini, bozma ilamı doğrultusunda Lütfü Sefa Berberoğlu lehine indirim uygulanmasını istediklerini ifade etti.

Lütfü Sefa Berberoğlu da Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını istedi.

Savcı, mütalaasında, sanık Berberoğlu'nun "tahrik indirimi "uygulanan önceki karar ile aynı şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten verilen ve ilk bozma kararı sonrası ağırlaştırılmış müebbetten 24 yıla çevrilen cezayı 22 yıla indirdi. Heyet, bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ve ilk bozma kararının ardından 14 yıldan 7 yıla indirilen hapis cezasının ise aynen uygulanmasına hükmetti.

- Gülender Kan: "Adalet arayışım asla bitmeyecek"

Karara tepki gösteren anne Gülender Kan, duruşma çıkışı gazetecilere, çok üzgün olduğunu, Yargıtay'ın bozma kararını ve yerel mahkemenin buna uyarak indirim yapmasını şaşkınlık ve hayretle izlediğini söyledi.

Adalet arayışının devam edeceğini vurgulayan Kan, "Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğim. Bu neyin indirimi? 26 yaşına kadar büyüttüğüm tek evladımı kaybetmişim." dedi.

Duruşma sonrası Muğla Adliyesi önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile CHP Muğla Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut da Yargıtay'ın bozma kararına ve yerel mahkemenin buna uymasına tepki gösterdi.

- Dava süreci

Mahkeme, sanığı, eşi Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığa Abdullah Tekin'i öldürmekten verilen hapis cezasını onamış, diğer 2 suçtan makul oranda indirim yapılması gerektiğine hükmetmişti.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, sanığa, Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet tahrik indirimi uygulanıp 24 yıla, Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 14 yıl hapis cezasının ise yine tahrik indirimiyle 7 yıla düşürülmesi kararlaştırılmıştı.

İtiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "sanığa tayin edilen cezadan Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmeksizin asgari düzeyde indirim uygulanarak bozma ilamının etkisiz bırakıldığını" vurgulamış, "eşi kasten öldürme" suçundan üst sınırdan verilen 24 yıl hapis cezasında indirime gidilmesini istemişti.

- Olay

Muğla'da 13 Eylül 2013'te Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ile araçta bulunan Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldürmüş, Okan Duran (31) ise kaçarak kurtulmuştu. Teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

