Muğla'da eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

Muğla'da, 2013'te ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, aynı araçtaki genci öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından tahrik indirimi uygulanan sanık Lütfü Sefa Berberoğlu hakkındaki karara itiraz edildi.

Öldürülen Sedef Berberoğlu'nun aile avukatı Kemal Ertuğrul, AA muhabirine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdiklerini, haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Sanığın daha önce defalarca müvekkilini yaraladığını, bulunduğu konuta saldırdığını, kayınvalidesini ve orada bulunan diğer kişileri darbedip, hakkında defalarca uzaklaştırma kararları alındığını aktaran Ertuğrul, "Biz kararın yeniden değerlendirilerek, sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini bekliyoruz." dedi.

Öldürülen Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan ise kızının acısını hala ilk günkü gibi yaşadığını bildirdi.

Verilen karardan dönülmesini istediklerini anlatan Kan, "8 yıldır ciğerim yanıyor. Bu sürede kızımın acısını biraz olsun torunumla hafifletmeye çalışıyorum. Daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanmasını istiyorum. Kızım ve öldürülen tüm kadınlar için adalet istiyorum." diye konuştu.