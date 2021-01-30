YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

Muğla'da eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

30.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da eşini öldüren sanığa uygulanan tahrik indirimine itiraz edildi

Muğla'da, 2013'te ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, aynı araçtaki genci öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından tahrik indirimi uygulanan sanık Lütfü Sefa Berberoğlu hakkındaki karara itiraz edildi.

Öldürülen Sedef Berberoğlu'nun aile avukatı Kemal Ertuğrul, AA muhabirine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdiklerini, haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Sanığın daha önce defalarca müvekkilini yaraladığını, bulunduğu konuta saldırdığını, kayınvalidesini ve orada bulunan diğer kişileri darbedip, hakkında defalarca uzaklaştırma kararları alındığını aktaran Ertuğrul, "Biz kararın yeniden değerlendirilerek, sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini bekliyoruz." dedi.

Öldürülen Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan ise kızının acısını hala ilk günkü gibi yaşadığını bildirdi.

Verilen karardan dönülmesini istediklerini anlatan Kan, "8 yıldır ciğerim yanıyor. Bu sürede kızımın acısını biraz olsun torunumla hafifletmeye çalışıyorum. Daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanmasını istiyorum. Kızım ve öldürülen tüm kadınlar için adalet istiyorum." diye konuştu.

- Olay

Muğla'da 13 Eylül 2013'te Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı 26 yaşındaki eşi Sedef Berberoğlu ile araçta bulunan 18 yaşındaki Abdullah Tekin'i pompalı tüfekle öldürmüş, 31 yaşındaki Okan Duran ise kaçarak kurtulmuştu.

Olayın ardından teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mahkeme, sanığı, eşi Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını bozmuştu.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, sanığa, Sedef Berberoğlu'nu öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tahrik indirimi uygulanıp 24 yıla, Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 14 yıl hapis cezasının ise yine tahrik indirimiyle 7 yıla düşürülmesine hükmedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:04
Öğle
13:25
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Bodrum’da yapılan Güven operasyonunda kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Bodrum’da yapılan Güven operasyonunda kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Marmaris’te denizin rengi değişti

Marmaris’te denizin rengi değişti

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Büyükşehir, pandemi döneminde 5 hasta nakli yaptı

Büyükşehir, pandemi döneminde 5 hasta nakli yaptı

Pazar atıkları yaban hayvanlarına yem oluyor

Pazar atıkları yaban hayvanlarına yem oluyor

Muğla’nın Şahinleri polisleri 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

Muğla’nın Şahinleri polisleri 6 haftalık eğitimi başarı ile tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.