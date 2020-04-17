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Muğla'da "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara davullu zurnalı moral

MUĞLA HABERLERİ  | 17.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

Muğla'da "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara davullu zurnalı moral

Muğla'nın Menteşe ilçesinde roman müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiriyor.

Menteşe Belediyesinin, "Mutlu kal Menteşe, evde kal Menteşe" sloganıyla Muğla Müzisyenler Derneği üyesi roman müzisyenlerden oluşturduğu 10 kişilik ekip, her gün ayrı cadde ve sokaklarda gezerek evlerinde sıkılan ilçe sakinlerine çaldıkları müziklerle moral veriyor.

Bazı vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak müziğe eşlik ediyor, kimisi ise sokağa çıkıp oynuyor.

Roman müzisyenler, Orhaniye Mahallesi'nde de yaklaşık bir saat boyunca çaldıkları şarkı ve türkülerle mahalle sakinlerine eğlenceli dakikalar yaşattı.

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