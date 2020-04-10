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Muğla'da evde kalanlar için sokaklarda şarkı söylüyorlar

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Muğla'da evde kalanlar için sokaklarda şarkı söylüyorlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Roman müzisyenler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayanları sokaklarda söyledikleri şarkılarla eğlendiriyor.

Menteşe Belediyesi, "Mutlu kal Menteşe, evde Kal Menteşe" sloganıyla kentteki roman müzisyenlerden ekip oluşturdu.

Müzisyenler, cadde ve sokaklarda gezerek evlerinde sıkılan ilçe sakinlerine söyledikleri şarkılarla moral veriyor.

Müziğin sesini duyanlar, balkon ve pencerelere çıkarak şarkılara eşlik ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden itibaren sokakların, bahçelerin, okulların, camilerin ve kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi, temizlenmesi ve yıkanmasına kadar birçok işlem gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların evde canlarının sıkıldığını, özellikle 65 yaş üstündekilerin morale ihtiyacının olduğunu belirten Gümüş, "Biz de Roman kardeşlerimizle görüştük. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Üç hafta boyunca Roman müzisyenlerimiz, Menteşe'nin her sokağında, her caddesinde kim istiyorsa onlar için sosyal mesafeyi de koruyarak konser verecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Konser Menteşe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Muğla

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