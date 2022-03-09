Muğla'da faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan Paslı çiftinin 6 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cahit (44) ve Hatice Paslı (38) çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Öldürülen çiftin arkadaşı olduğu belirlenen A.V. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Mendos Dağı'nda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve ABD'den gelen sporcu arkadaşı, 9 Mart 2016'da Alışlıbaşı mevkisinde çobanlık yapan Cahit ve Hatice Paslı çiftinin cansız bedenini bulmuş, durum jandarmaya bildirilmişti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının dosyanın yeniden ele alınması talimatıyla çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.



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