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Muğla'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Muğla'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mustafa Demirezer idaresindeki ekmek dağıtımında kullanılan 48 E 4078 plakalı hafif ticari araç, Turgut Reis Caddesi Sanayi mevkisindeki kavşakta Keramettin Orhan'ın (82) kullandığı 48 D 0782 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Orhan hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan diğer sürücü Demirezer ise yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.

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