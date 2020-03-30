Muğla’da iki kişiye bir araç düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 510 bin 066’ya ulaştı. Yücedağ, 2019 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 495 bin 554 iken, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında bir artış göstererek 510 bin 066’ya ulaştığını belirtti.

Otomobil sayısı yüzde 1,9 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 211 bin 257’ye ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 211 bin 257 adet otomobil, 9 bin 830 adet minibüs, 4 bin 468 adet otobüs, 74 bin 597 adet kamyonet, 9 bin 656 adet kamyon, 165 bin 067 adet motosiklet, 34 bin 004 adet traktör ve Bin 187 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 7 bin 019 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 726 aracın devri yapıldı.

2020 yılı Şubat ayında Muğla’da toplam 12 bin 726 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 906 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 302 adet ile kamyonet, bin 538 adet ile motosiklet, 379 adet ile traktör, 283 adet ile minibüs, 190 adet ile kamyon, 106 adet ile otobüs ve 22 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

993 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Şubat ayında toplam 993 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 396 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 394 adet ile otomobil, 108 adet ile kamyonet, 67 adet ile traktör, 10 adet ile kamyon, 9 adet ile otobüs, 8 adet ile Minibüs ve 1 adet ile özel amaçlı taşıtlar geldi.

