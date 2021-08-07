Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aykut Özuğurlu idaresindeki 34 RE 4782 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan Süleyman Çakır yönetimindeki 34 LNA 34 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ayla ve Kutay Özuğurlu, Efkan Acar ve İlknur Seven Bayındır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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