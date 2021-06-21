YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da inşaatın beton dökümündeki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Muğla'da inşaatın beton dökümündeki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

21.06.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da inşaatın beton dökümündeki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Ula ilçesinde bir inşaatın beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Çıtlık Mahallesi Yılanlık mevkiinde, inşaatta beton dökme işlemi esnasında göçük oldu. Cüneyt Ölmez (19) Ahmet Zengin (38) ve Selim Ölmez (47) inşaat tahtaları altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cüneyt Ölmez, müdahaleye rağmen hayatına kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Muğla'da balık tutmaya çalışırken kayalıklara düşen kişi ekiplerce kurtarıldıMuğla'da balık tutmaya çalışırken kayalıklara düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.