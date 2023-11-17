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Muğla'da işçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

17.11.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde işçinin mermerin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'da işçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Menteşe Cumhuriyet Başsavcılığının, 24 yaşındaki Ozan Durmuş'un mermer bloğunun altında kalarak ölmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fabrikanın işletme sorumlusu M.G, üretim müdürü İ.Ç, iş sağlığı uzmanı M.S, kesim alanı sorumlusu H.Y. ve İ.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY

Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Ozan Durmuş, katrak makinasıyla kesme işlemi yaptığı sırada başı mermerin altında kalmış, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Muğla'da işçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

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