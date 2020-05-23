YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim

Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim

MUĞLA HABERLERİ  | 23.05.2020 18:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli ortak denetim yaptı.Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalyan yolunda iki ayrı yerde uygulama noktası oluşturdu.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri helikopter destekli ortak denetim yaptı.
Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalyan yolunda iki ayrı yerde uygulama noktası oluşturdu. Denetime, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de helikopterle destek verdi.
Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan karma tim, sürücülerin geçerli belge ve izinlerini kontrol etti. Vatandaşları maske takmaları için uyaran görevliler, ateş ölçümü de yaptı.
Denetimlerde 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Muğla Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:45
Öğle
13:08
İkindi
16:59
Akşam
20:21
Yatsı
21:54

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Çimen Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aş evinden ’düğün yemeği’ lezzetinde yardım

Aş evinden ’düğün yemeği’ lezzetinde yardım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Datça’nın endemik kekiğine ilgi arttı

Datça’nın endemik kekiğine ilgi arttı

Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.