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Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

08.07.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kızlan Mahallesi'nde içinde su olmayan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya bir oğlağın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halata bağladıkları hayvanı kuyudan çıkardı.

Oğlak, sahibine teslim edildi.

Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Muğla Datça kurtarma

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