YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da LGS öncesi hijyen paketleri okullara gönderiliyor

Muğla’da LGS öncesi hijyen paketleri okullara gönderiliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan hijyen paketleri 20 Haziran’da yapılacak olan LGS öncesi il genelindeki 241 okula gönderiliyor.Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde basın mensupları ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hijyen paketleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Muğla’da LGS öncesi hijyen paketleri okullara gönderiliyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan hijyen paketleri 20 Haziran’da yapılacak olan LGS öncesi il genelindeki 241 okula gönderiliyor.
Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde basın mensupları ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hijyen paketleri hakkında açıklamalarda bulundu. Töre, "LGS Ortaöğretime Geçiş Merkezi sınavının yapılacağı tüm okullarımız için Kovid-19 önlemleri kapsamında hazırladığımız hijyen paketleri hem sınava giren öğrencimiz hem de sınav yapılacak okulların hijyen ihtiyacını karşılayacak. Tamamen Muğla Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından üretilen dezenfektan, maske, yelek, tulum, dezenfektan istasyonu, hijyen havuzu ve benzeri ürünlerin yer aldığı paketlerin okullara gönderilmesine başlandı" dedi.
Pervin Töre Muğla’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar tarafından pandemi sürecinde 500 binden fazla maske üretildiğini de sözlerine ekledi.
Buna göre Muğla il genelinde bulunan 241 okula öğrenci sayısından yüzde 10 fazla el dezenfektanı, öğrenci sayısının 3 katı maske, görevliler için siperlik, her okula 4 kutu eldiven ve her okulun girişine dezenfektan stantları kurulacak.

Muğla’da LGS öncesi hijyen paketleri okullara gönderiliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Muğla Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Esen Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Nihan Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.