Muğla’da LGS öncesi hijyen paketleri okullara gönderiliyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan hijyen paketleri 20 Haziran’da yapılacak olan LGS öncesi il genelindeki 241 okula gönderiliyor.

Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde basın mensupları ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hijyen paketleri hakkında açıklamalarda bulundu. Töre, "LGS Ortaöğretime Geçiş Merkezi sınavının yapılacağı tüm okullarımız için Kovid-19 önlemleri kapsamında hazırladığımız hijyen paketleri hem sınava giren öğrencimiz hem de sınav yapılacak okulların hijyen ihtiyacını karşılayacak. Tamamen Muğla Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafından üretilen dezenfektan, maske, yelek, tulum, dezenfektan istasyonu, hijyen havuzu ve benzeri ürünlerin yer aldığı paketlerin okullara gönderilmesine başlandı" dedi.

Pervin Töre Muğla’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar tarafından pandemi sürecinde 500 binden fazla maske üretildiğini de sözlerine ekledi.

Buna göre Muğla il genelinde bulunan 241 okula öğrenci sayısından yüzde 10 fazla el dezenfektanı, öğrenci sayısının 3 katı maske, görevliler için siperlik, her okula 4 kutu eldiven ve her okulun girişine dezenfektan stantları kurulacak.



