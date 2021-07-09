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Muğla'da mahsur kalan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.07.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da mahsur kalan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da mahsur kalan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında karadan ulaşımın olmadığı yerde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, 16 düzensiz göçmeni bota alarak limana getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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