Muğla’da metaller kadınların ellerinde hayat bulmaya başladı

Muğla İş Kurumu’nun düzenlediği işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. 2002 yılında gerçekleştirilen 526 iş başı eğitim programından bin 46 kadın kursiyerin faydalandığı belirtildi.

Muğla’nın Bayır mahallesindeki bir gözlük üretim atölyesinde, kadınlar hünerli ellerinde metallere şekil veriyorlar. Kadınlar programlar çerçevesinde hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Program boyunca katılımcı giderleri İş Kurumu tarafından karşılanan program sonunda katılımcıların işyerinde kursiyerlerin istihdamının sağlanacağı belirtildi. Bu çerçevede 2022 yılında Muğla İş Kurumu, aktif iş gücü piyasası programları dahilinde 526 işbaşı eğitim program düzenlediği ve bu programlardan 1046 kadın kursiyerin faydalandığı belirtildi.

