Muğla’da motosikletli trafik tim sayısı 75’e çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesine tahsis edilen yeni 18 adet trafik motosikleti görevli personele teslimi yapıldı. Trafikte güvenli sürüş eğitimlerini tamamlayan motosiklet timleri sertifikalarını alarak bulundukları bölgelerde göreve başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içinde Fethiye’de, Mart ayı içinde de Bodrum ilçesinde toplam 100 personele trafikte güvenli sürüş eğitimi verilmesi hedefleniyor. 25 Kasım 20 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen ilk eğitime 25 personel katılırken, eğitimlerini tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 18 adet trafik timi motosiklet teslim törenine Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, özellikle trafikte motor kullanan personelin kural ve kaidelere mutlak surette uymalarını istedi. Dilberoğlu, “Motosiklet kullanan personel ve vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli konu kask takmaya özen göstermeleridir. Yaşanabilecek bir olumsuzlukta kask takmadan motosiklete binmek ölüme davetiye çıkarmak demektir. Bu kadar çok motorun kullanıldığı bir ilde motosikletli trafik ekiplerimizin çok büyük sorumlulukları var. Hem motosikletlerde kurallara uymayanları uyarmalısınız, hem de o arkadaşlarımızı eğitmelisiniz. Ben de bir motosiklet kullanıcısı olarak diğer araç sürücülerinin motosiklet sürücülerine göstermeleri gereken saygıyı göstermediklerine maalesef şahit oluyorum. Duruşlarda, kalkışlarda, rampalarda yol verme anlamında trafikte seyrederken araç sürücülerimizin motosiklet sürücülerine karşı biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Sayın bakanımızın ve Genel Müdürümüzün takdirleri ile gönderilen motorlar ile gücümüz bir misli daha arttı. Yüzde 20-25 oranında motosikletli kazaya karışan insanımız var. Bunda mutlaka bizlerin sorumluluğumuz olduğunu unutmayın” dedi.

Kendisinin de iyi bir motosiklet kullanıcısı olduğunu hatırlatan Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu, kendisi için de bir motosiklet makam aracı olduğunu belirtirken, yaz aylarında birçok olaya motosiklet makam aracı ile gideceğini açıkladı. Törende konuşan vali Yardımcısı Fethi Özdemir, yeni hizmete alınan motosikletlerin kazasız günlerde kullanılmasını diledi ve eğitimlerde dereceye giren motosiklet ekiplerine sertifikaları verildi.

