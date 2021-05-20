Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

Bozyer Mahallesi Dikencik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.



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