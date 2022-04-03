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Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

03.04.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

A.M. yönetimindeki 48 AGM 536 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şirin Ceylan'a çarptı.

Ceylan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralı kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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