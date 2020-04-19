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Muğla'da "sağlık kuruluşlarında malzeme eksiği yok" açıklaması

MUĞLA HABERLERİ  | 19.04.2020 19:09 | Son Güncelleme

Muğla'da "sağlık kuruluşlarında malzeme eksiği yok" açıklaması

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, hastane ve sorumlu oldukları tüm sağlık teşkilatlarında malzeme eksiği bulunmadığını bildirdi.

Gencer, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde çalışan, tüm sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak kişisel koruyucu ekipmanın her gün yapılan günlük stok miktarı kontrolü sonrasında haftada bir kez düzenli olarak, olağan dışı hallerde ise bu kurala riayet etmeksizin günün her saatinde dağıtıldığını belirtti.

Pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta düzenli olarak Muğla'ya kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı yapıldığını ifade eden Gencer, şunları kaydetti:

"Hiçbir surette sağlık çalışanlarımızın ya da hastalarımızın mağduriyet yaşamasına sebebiyet verecek bir durum söz konusu değildir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu zor süreçte her türlü fedakarlığı sergileyip, canla başla çalışan sağlık neferlerimize karşı sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalarımızı yürütmekte ve her ihtiyacı bu anlayışla planlamaktayız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine günlük 3 bin 500 maske tüketimi doğrultusunda haftalık malzeme çıkışı yapılmaktadır. Sadece perşembe ve cuma günlerinde hastane içindeki birimlere toplam 7 bin 150 maske çıkışı yapılmış olup, halihazırda hastane deposunda 5 bin 400 maske mevcuttur. Ayrıca birimlere dağıtılan maske haricinde, süpervizöre acil bir durumda kullanılmak üzere 1230 maske verilmiş, kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte gerek idarenin gerek İl Sağlık Müdürlüğümüzün herhangi bir zafiyeti bulunmamaktadır."

Gencer, sosyal medya üzerinden yapılan "sağlık personeline ve hastaya dağıtılacak maske yok" açıklamalarına itibar edilmemesini, devletin her daim vatandaşının yanında, her ihtiyacını karşılayacak güç ve bekada olduğu hususunun bilinmesini istedi.

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Muğla Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer

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