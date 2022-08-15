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Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

15.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin sahte para bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akyol Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltı Muğla Yatağan sahte para operasyon

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