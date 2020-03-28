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Muğla'da şehirler arası otobüslerde kısıtlama öncesi son seferler düzenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 28.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Muğla'da şehirler arası otobüslerde kısıtlama öncesi son seferler düzenlendi

Muğla'da, şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından terminallerde son seferler öne çekildi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından kentte birçok otobüs firması, akşam seferlerini iptal etti.

Bodrum Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yazıhanesinin yetkilisi Erhan Babür, AA muhabirine, akşam saatlerinde olan seferleri gün içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genelgeye istinaden seferleri sonlandırdıklarını ifade eden Babür, akşam seferini öne çektiklerini anlattı.

Otobüs şoförü Davut Ay ise akşam seferinin erkene çekildiğini, kendilerinin de virüsten korktuğunu anlattı.

Marmaris ilçesinde de otobüs seferleri durduruldu. Yoğunluktan dolayı özel izin alan bir firmanın, saat 17.00'ye kadar seferlerine devam edeceği öğrenildi.

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