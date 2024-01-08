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Muğla'da sokakta bulunan felçli kedi yürüteç sayesinde özgürlüğüne kavuştu

08.01.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokakta felçli halde bulunan kedi, bir hayvanseverin su boruları ve tekerlekten yaptığı yürüteç yardımıyla adım atmaya başladı.

İlçede faaliyet gösteren Doğa Dostu Derneğinin başkanı Gökçen Gökmen Bayram, yaklaşık 1 yıl önce ihbar üzerine ulaştığı sokaktaki engelli kediyi sahiplendi. Veterinere götürdüğü kedinin felçli olduğunun belirlenmesi üzerine Bayram, hayvanı uzun süre fizik tedaviyle ayağa kaldırmaya çalıştı.

Kedinin arka ayakları tutmadığı için tedavilerden sonuç alamayan Bayram'ın bir arkadaşı, engelli hayvanlar için yaptığı yürüteçlerle tanınan Ali Yalçın'a internet üzerinden ulaştı.

Yalçın, Isparta'da su borusu, pazar arabası tekerleği, kumaş gibi malzemelerle yaptığı yürüteci hiçbir ücret almadan Bayram'a yolladı. Yaklaşık bir yıl aradan sonra yürüteç yardımıyla adım atmaya başlayan "İziy" isimli kedi, artık bahçede dolaşabiliyor ve diğer kedilerle yemek yiyor.

Bayram, AA muhabirine, derneğin 2 yıllık geçmişi olduğunu ve doğayı koruma, sahipsiz hayvanlara destek olma ve geri dönüşüm hedefleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ali Yalçın'ın yaptığı yürüteci kargo ücreti dahi almadan kendilerine gönderdiğini anlatan Bayram, "Daha önce yürüyemediği için sürünen ve vücudunda yaralar çıkan kedimiz şu anda koşmaya başladı. Çok mutlu. Bu sadece bir kedi, birçok engelli hayvan var. Bu hayvanlarımıza faydalı olabilmek için belediyelerimize engelli hayvan barınağı yapmalarını öneriyoruz." dedi.

"ARTIK ENGELLİ DEĞİL, ENGELİNİ AŞTI"

Yürüteç öncesi kedinin sadece birkaç adım süründüğünü ve sürekli oturduğunu dile getiren Bayram, "Onun için büyük bir özgürlük oldu. Arkadaşlarıyla koşup oynamaya başladı. Yemeğini ayakta yiyor. Yaraları vardı ve bu enfeksiyona sebep oluyordu. Yürütecin, yaraların iyileşmesine de katkısı olacak. Artık İziy engelli değil, engelini aştı. Bence artık kendisini de normal hissediyor." diye konuştu.

Yürüteci ilk gördüğünde ağır olabileceğini düşündüğünü belirten Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kullanınca hafif ve tekerleklerin çok uygun olduğunu anladım. Borulardan yapılmış. Yürüteci yapan Ali Yalçın, 2 bin 500'den fazla engelli hayvana yürüteç yaptığını söyledi. Çok doğru tasarlanmış bir ürün. İziy için paha biçilemez. Onun hayatında dönüm noktası."

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