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Muğla’da su faturalarında son ödeme tarihi ertelendi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından su kesme işlemlerinin 2 ay ertelenmesinin ardından bu kez Şubat ayına ait su faturalarının son ödeme tarihleri 20 Nisan’a kadar ertelendi.Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ve hijyen tedbirleri kapsamında borca bağlı su kesme işlemlerini 2 ay ertelemiştik.

Muğla’da su faturalarında son ödeme tarihi ertelendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından su kesme işlemlerinin 2 ay ertelenmesinin ardından bu kez Şubat ayına ait su faturalarının son ödeme tarihleri 20 Nisan’a kadar ertelendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ve hijyen tedbirleri kapsamında borca bağlı su kesme işlemlerini 2 ay ertelemiştik. Bunun yanında daha önce suları kesilen konut ve hijyen odaklı işletmelerin sularını açtık. Şubat ayına ait su faturalarının son ödeme tarihlerini 20 Nisan 2020’ye erteledik" ifadelerine yer verildi.

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