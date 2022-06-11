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Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

11.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Yatağan ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızları kullanarak kişilerin uygunsuz görüntülerini kaydeden çete üyelerinin bu yolla mağdurlara şantaj, darp, cebir, şiddet yoluyla çek senet imzalatıp borçlandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Muğla ve Yatağan ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, D.S, A.B, Ö.B. ve H.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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