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Muğla’da tahliyeler başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.04.2020 15:42 | Son Güncelleme

Muğla Düğerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilenler sosyal mesafe kuralı uygulanarak maske takarak otobüslerle tahliyeleri gerçekleşiyor.TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Muğla’da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Muğla’da tahliyeler başladı

Muğla Düğerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilenler sosyal mesafe kuralı uygulanarak maske takarak otobüslerle tahliyeleri gerçekleşiyor.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Muğla’da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Düğerek Cezaevi’nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldı.
Polisin cezaevi çevresinde aldığı güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.
Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

Muğla’da tahliyeler başladı

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