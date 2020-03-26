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Muğla’da toplu taşıma araç kullanımı yüzde 31’e düştü

MUĞLA HABERLERİ  | 26.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın 13 ilçesinde toplu taşıma araçlarına kullanım oranı yüzde 31’e kadar düşerken, ‘evde kal’ çağrılarına büyük oranda uyulduğu görüldü.Muğla’da Korona virüs tehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili oluyor.

Muğla’da toplu taşıma araç kullanımı yüzde 31’e düştü

Muğla’nın 13 ilçesinde toplu taşıma araçlarına kullanım oranı yüzde 31’e kadar düşerken, ‘evde kal’ çağrılarına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Muğla’da Korona virüs tehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili oluyor. İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar sonucunda toplu taşıma kullananların sayısı Muğla il genelinde yüzde 69 oranında azaldı.
2-3 Mart 2020 tarihlerinde Muğla il genelinde toplu ulaşım araçlarını 279 bin 913 kişi kullanırken, 16-17 Mart 2020 tarihlerinde bu rakam 161 bin 504’e gerilemişti. 22-23 Mart tarihlerinde ise il genelinde toplu araç kullanımı 50 bin 69’a düştü.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ülkemizde de yayılmaya başlayan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde sokağa çıkmayın çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz. Muğla İl genelinde toplu taşıma kullanımı yüzde 69 oranında azaldı. Toplu taşıma araçlarına kapasitenin yarısı kadar yolcu alıyor ve iki koltuğa bir kişi oturuyor. Ekiplerimiz otogarlar başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışırken, otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına, personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtıldı” denildi.

Muğla’da toplu taşıma araç kullanımı yüzde 31’e düştü

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