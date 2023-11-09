YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Muğla’da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

09.11.2023 12:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ve İstanbul’dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla’ya gelen turist sayısı 10 ayda tüm zamanların yabancı turist rekorunu kırarak 3 milyon 336 bin 804’e yabancı turist sayısına ulaştı.

Muğla’da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Geçen yıl aynı dönemde 2 milyon 947 bin 422 yabancı turist gelirken, geçen yıla oranla artış yüzde 13 olarak gerçekleşti.

2014 RAKAMLARI AŞILDI

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla’ya tüm zamanların en fazla turisti 2014 yılında gelmişti. 2014 yılının 12 aylık döneminde 3 milyon 302 bin 688 yabancı turist girişi oldu. Muğla tarihinin yabancı turist rekoru 2023 yılının ilk 10 aylık dönemde kırılırken, yılsonu itibari ile bu rakamın 3 milyon 400’e ulaşması bekleniyor.

GELEN YABANCI TURİSTİN YÜZDE 43’Ü İNGİLİZ

Muğla’ya 10 ayda gelen yabancı turistlerin içinde ilk sırayı İngiliz turistler aldı. Muğla’ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk beş sırada İngiltere 1 milyon 421 bin 033 kişi ile sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Rusya Federasyonundan 389 bin 228, Almanya’dan 221 bin 283, Polonya’dan 220 bin 073 ve Hollanda’dan 89 bin 404 yabancı turist girişi oldu. Gelen yabancı turistler oranında ise İngilizler yüzde 43’lük orana sahip.

Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarından 1 milyon 771 bin 455 yabancı turist girişi
bin Türkiye’de iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla’ya gelen turistlerin 1 milyon 771 bin 455’i Dalaman Havalimanı, 928 bin 993’ü de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 2 milyon 700 bin 448 yabancı turist giriş yaptı. 636 bin 356 yabancı turist ise 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da organ bağışı için stant kurulduMuğla’da organ bağışı için stant kuruldu
Alanya Belediyesi Ebeveyn, Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne ziyaretçi akınıAlanya Belediyesi Ebeveyn, Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne ziyaretçi akını
Onarım çalışmaları tamamlanan Ordu-Giresun Havaalanı yeniden seferlere başlayacakOnarım çalışmaları tamamlanan Ordu-Giresun Havaalanı yeniden seferlere başlayacak
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 9 Kasım Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:55
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Perşembe

Kibele eczanesi
Bodrum
Cem utku eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Yeni eczanesi
Marmaris
Melissa eczanesi
Marmaris
Yasoglu eczanesi
Milas
Deniz eczanesi
Mentese
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.