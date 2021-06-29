Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yol uygulama noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçlar ile belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



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