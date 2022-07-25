YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

25.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 kilo 342 gram esrar, 1 kilo 104 gram skunk, bir miktar metamfetamin, kokain, 2 parça A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, hassas teraziler, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin narkotik madde arama köpeği Coco'nun, 2021'de yaptığı yakalamalar dolayısıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "yılın köpeği" seçildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldüBodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildiÇorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Muğla narkotik skunk

Muğla Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:28
Yatsı
21:59
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.