Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 kilo 342 gram esrar, 1 kilo 104 gram skunk, bir miktar metamfetamin, kokain, 2 parça A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, hassas teraziler, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin narkotik madde arama köpeği Coco'nun, 2021'de yaptığı yakalamalar dolayısıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "yılın köpeği" seçildiği bildirildi.

