Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.K'nin (42) İçmeler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

