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Muğla'da üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı

19.06.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da üzerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yayla Gökben Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Aziz Güzel'in üzerine televizyon düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güzel, buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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