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Muğla'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru tilki korumaya alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Muğla'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru tilki korumaya alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde doğal ortamda vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye Şefliğine teslim edilen yavru tilki koruma altına alındı.

Seydikemer'de ormanlık alanda yavru tilki bulan vatandaşlar evlerine götürdükleri yabani hayvanı besledi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye Şefliğine teslim edilen yavru tilki, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Yavru tilki buradan da Muğla Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü. Koruma altına alınan yavru tilki, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

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