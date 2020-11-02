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Muğla'da villada kumar oynayan 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi

MUĞLA HABERLERİ  | 02.11.2020 19:55 | Son Güncelleme

Muğla'da villada kumar oynayan 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek villada kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde C.K'ye ait villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, oyun masası, 10 paket poker kağıdı, çok sayıda fiş pulu ile hesap kayıtları tutulan ajanda ele geçirildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve evde kumar oynayan 18 kişi ile yer temin eden C.K'ye toplam 82 bin 920 lira ceza uyguladı.

C.K. hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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